Pro Vercelli, le pagelle (della sconfitta per 1 a 0 in casa del Renate)

Rizzo: Incolpevole sul gol di Plescia, salva con i piedi su Gardoni il possibile 2-0. Sicuro nelle uscite, un po' meno sui rinvii: 6

Sbraga: Partita di carattere; bene in difesa, nella ripresa avanza per dare un aiuto all'arrembaggio finale: 6.5

Marchetti: Peccato per essere entrato in partita 5' in ritardo "perdendosi" Plescia in occasione del gol. Poi cresce e fa bene: 6+

De Marino: Lui pure ingenuo sull'1-0. Poi sbaglia poco, cercando (e non trovando) fortuna anche nei sedici metri del Renate: 6.5

Serpe: La sua prima da titolare, in campionato, non dura neppure un tempo. Peccato per l'infortunio che lo costringe a uscire. Per lui venerdì 13 è una realtà: 6 (41' pt Anton: entra bene nel match, fa il suo e salva sulla linea il potenziale raddoppio: 6)

Pino: Altra prestazione di sostanza, con qualche spunto interessante: 6+ (32' st Sow: non è brillante come in altre occasioni ma si da da fare, cercando anche il gol in acrobazia 6-)

Iotti: Combatte e lotta in mezzo al campo, trovando anche il modo di scodellare alcuni palloni invitanti nell'area neroazzurra 6+

Emmanuello: Cerca di mettere ordine alla manovra della Pro; i suoi calci da fermo sono sempre forieri d'insidie per gli avversari. Peccato per l'espulsione a tempo scaduto che gli costerà (speriamo solo) la sfida con la Pergolettese 6+.

Contaldo: Prova a destreggiarsi nel centrocampo bianco ma ha poche soluzioni per mettersi in luce: 5.5 (16' st Rutigliano: prova entrare subito in partita, ma non è facile. Anche se ha sul piede una buona opportunità che calcia però troppo debolmente 6)

Coppola: Attacca la profondità e libera gli spazi offensivi per Comi 6+ (32' st Schenetti: non riesce a incidere anche se non manca l'impegno 6)

Comi: Uno contro tutti. O meglio contro Nobile. Un duello spettacolare quello tra l'attaccante bianco e il numero uno, nonché ex, del Renate: ci prova in tutte le maniere ma, alla fine, deve arrendersi: 7.