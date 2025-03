Pro Vercelli: pagelle della gara contro l'Alcione

Franchi: Un solo brivido, su un rilancio "difettoso" che per poco non innesca in maniera fatale Invernizzi (sul quale poi chiude bene). Per il resto sicuro nelle uscite e nell'amministrazione dei palloni che arrivano in area: 6+

Clemente: Solita gara di sostanza; grintoso e determinato annulla gli attaccanti dell'Alcione e si propone spesso in fase offensivo: 6.5

Marchetti: Ordinato, sicuro nelle chiusure e nei disimpegni: 6+

Carosso: Generoso e preciso controlla la sua zona con personalità: 6/7

Niang: Schierato a sorpresa al posto di Vigiani, si cala subito nel ruolo, sbagliando poco e facendosi vedere in fase propositiva: 6+ (29' st Anton: fa quello richiesto dal mister: gestire il vantaggio: 6)

Schenetti: Mette la sua esperienza al servizio della squadra; dosando controllo palla e accelerazioni: 6+

Emmanuello: Quando serve fa sentire la sua presenza: 6

Iotti: Mvp del "Breda": domina a centrocampo con un passo superiore agli avversari; distribuisce palloni, preciso nelle ripartenze e nella gestione del gioco: 7

Iezzi: Segna il suo primo gol del campionato con un "tiro a giro" spettacolare quanto di non facile esecuzione. Una rete che potrebbe rivelarsi determinante in una partita giocata in sicurezza: 6.5

Romairone: tiene alto l'attacco della Pro, facendo anche un lavoro di contenimento. Un paio di buoni spunti: 6+ (9' st Coppola: quando entra la Pro ha già blindato il risultato: quindi tiene palla, rimedia qualche punizione che rompe il ritmo, non elevato, dell'Alcione: 6)

Comi: Il capitano c'è. Oltre al gol con un tocco di rapina da applausi per timing e precisione si fa sentire quando c'è bisogno nei recuperi e "facendo sentire" la sua presenza nei momenti chiave del match: 6.5.

All. Banchini: Come spesso accaduto, ha studiato l'incontro schierando bene la squadra in campo. E, finalmente come spesso invocato dal tecnico bianco, la Pro è riuscita a sbloccare il risultato. E il vantaggio ha permesso alla squadra di giocare con maggior tranquillità. Buona la gestione dei cambi: 6.5.