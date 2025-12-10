Coppa Italia. Con pochi meriti il Latina supera la Pro

Si ferma agli ottavi il sogno Coppa Italia della Pro Vercelli. Al PIola-Robbiano il Latina passa 1-0. Un match nel quale la Pro, sia pure non tra le migliori viste in stagione, avrebbe meritato quantomeno di giocarsi la qualificazione ai rigori. Un gol di Ekuban a inizio ripresa (su incertezza di Livieri) e un possibile rigore non assegnato alla Pro, alla fine, sono stati gli episodi che hanno indirizzato il match a favore dei laziali. Pro come spesso accaduto generosa, nel finale, ma poco lucida e precisa nell'ultimo passaggio e nei sedici metri.

Nella Pro non ci sono Iotti (squalificato) e Furno; Latina senza il portiere Basti e il difensore Ercolano, fermati dal giudice sportivo. Pro Vercelli nel tradizionale completo bianco con calzoncini neri; Latina, forse pensando a un possibile pomeriggio nebbioso, con una improponibile "mise" rosso con arabeschi arancioni-oro. Turn over contenuto per la Pro: con il ritorno di Clemente titolare. Huiberts a centrocampo con Burruano e Ronchi; trio offensivo con Comi, Akpa Akpro e Asane Sow già collaudato con il Renate. Più massicci i cambi per il coach laziale Volpe che nel turno precedente ha comunque eliminato l'Arezzo, capolista del girone B, ai rigori. Protagonista inatteso il centrocampista Porro che entrato ai rigori al posto del portiere Basti, espulso nel recupero, ha permesso ai neroazzurri di guadagnare i quarti.

Fase iniziale con squadre attente a capire l'impostazione e l'atteggiamento degli avversari che, complice la presenza in due gironi diversi, non si conoscono in ogni dettaglio. Latina che guadagna un angolo (3') con Clemente che anticipa Parigi. Primo quarto d'ora: gara che stenta a decollare. 16' Ekuban lanciato a rete (in sospetto offside) viene contrastato da Passador: nello scontro il portiere vercellese resta a terra, mentre il Latina prosegue nell'azione, prima che la difesa della Pro interrompa il gioco con un fallo. Atteggiamento non proprio da premio fair play dei laziali. Entra la barella: per Passador colpito al ginocchio, il match si chiude qui. Entra Livieri: tegola per la Pro, anche in chiave campionato. Si riparte con un piazzato dal lato destro per il Latina: solo angolo. 25': provano a farsi vedere i bianchi: Piran dalla destra, colpo di testa di Akpa Akpro con palla sul fondo. Match al momento "bloccato" con gioco che staziona spesso a metà campo, con pochi lanci a cercare la profondità. 28': primo angolo per la Pro: palla che schizza la limite: tiro al volo di Ronchi, sfera che si perde alla destra di Mastrantonio. Se n'è andata la mezzora. Ancora 0-0. Gara che dovrà avere un vincitore. In caso di parità al 90' si andrà ai rigori, Ma c'è ancora tempo. 32': Pellitteri a centro area colpisce troppo debolmente di testa: Livieri blocca con facilità. 33': Pro vicina al vantaggio: bell'azione di Akpa Akpro che controlla una palla non facile al limite, scarica per Sow che dalla sinistra entra in area, va sul fondo, ma il suo cross è deviato da Dutu: palo esterno e angolo.

E' l'occasione più pericolosa confezionata nel match. 39': occasione per Sow: punizione dalla destra di Piran: palla che sfila in area: Sow controlla e prova un tiro che si perde alto sulla traversa. Buon finale di tempo della Pro che cerca di aggirare il pressing basso dei pontini. 44': azione personale di Sow che s'accentra e dal limite lascia partire una rasoiata che non inquadra la porta. Concessi 3' di recupero. Pro che chiude in avanti. Un po' di nervosismo sulla panchina dei bianchi, interviene l'arbitro allontanando un componente. Ammonito Comi. Primo tempo che si chiude sullo 0-0. Inizio con il Latina più reattivo, Pro cresciuta nel finale.

Ripresa. Pro che sull'onda nel finale del primo tempo sfiora subito il vantaggio: lancio in profondità nella metà campo del Latina, il portiere Mastrantonio esce dalla sua area scontrandosi con Calabrese, pallone per Akpa Akpro che scatta sulla destra e mette in area per Comi che colpisce di testa: Marenco salva sulla linea. 9': Latina in vantaggio: contropiede dei pontini: lancio in profondità per Parigi che s'accentra e serve in area Ekuban: controllo e conclusione che sorprende Livieri, non impeccabile: palla in rete: 0-1. Reazione della Pro: 11': palla in area, Sow e Comi non intercettano, Dutu rinvia su Huiberts che tocca con la mano. 13' Sow ci prova da fuori: Mastrantonio in angolo. Pro alla ricerca del pari. Dentro El Bouchataoui e O. Sow. 23': la Pro reclama per un evidente tocco con la mano di un difensore del Latina su conclusione ravvicinata di Sow al termine di un'azione confusa in area. Non essendo il "Var" in Coppa Italia le proteste della Pro non hanno seguito e Bozzetto non deve neppure fare due passi per andare al video. Peccato perchè l'intervento di Calabrese sembrava evidente. 27': Burruano da fuori, Mastrantonio respinge non al meglio ma nessun attaccante della Pro è pronto al tap-in. Passano i minuti. Pro stabilmente nella tre-quarti del Latina ma pochi sbocchi e occasioni. Entra anche Mallahi. Si entra negli ultimi 5' finali. Tiro da fuori con poche pretese di Hauodi: para Mastrantonio. Pro che ci prova con lanci nell'area del Latina, però ben presidiata. E palloni che finiscono preda del portiere ospite. 5' di recupero. La sensazione è di una Pro stanca; Latina che perde tempo (ci sta). Ultimi cambi per i neroazzurri che "vedono" la semifinale. 48': Livieri tiene in vita le speranze della Pro salvando su Vona lanciato a rete. Ultimi 30'': fallo in attacco della Pro. E' finita. Il Latina con pochi meriti (se non quello di segnare...) vola in semifinale; la Pro recrimina per una qualificazione "alla portata" e l'infortunio che potrebbe rivelarsi non lieve di Passador.



PRO VERCELLI (4-3-3): Passador (18' pt Livieri); Piran, Clemente, Marchetti, Pino; Burruano (31' st Haoudi), Ronchi (31' st Mallahi), Huiberts (15' st O. Sow.), Pino; Akpa Akpro, Comi (15' st El Bouchataoui), A. Sow.

In panchina: Rosin, Coccolo, Coppola, Tarantola, Carosso, Zacchera, Anton.

All. Santoni



LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Dutu, Calabrese, Marenco; Porro (46′ st Vona), De Ciancio, Pellitteri (44’ st Regonesi), Pace (44' st’ Scravaglieri); Quieto (14′ st Riccardi), Ekuban; Parigi (14′ st Gagliano)

In panchina: Giora, Iosa, Catasus, Di Giovannantonio, Fasan, Hergheligiu, Farneti, De Marchi, Pannitteri.

All. Volpe

ARBITRO: Bozzetto di Bergamo

RETI: st 9' Ekuban