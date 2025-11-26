Con Akpa Akpro la Pro Vercelli vola

Pro Vercelli: Passador; Pino, Clemente (dal 79′ Tarantola), Marchetti, Carosso (dal 62′ Piran); Iotti, Ronchi, Burruano (dal 72′ Huiberts); Rutigliano, Akpa Akpro (dal 62′ Comi), A. Sow (dal 72′ Haoudi). A disposizione: Rosin, Livieri, Coccolo, Mallahi, Coppola, O. Sow, Zacchera, Anton. All. Santoni.

Atalanta Under 23: Pardel; Plaia, Tornaghi (dal 46′ Comi), Navarro (dall’86’ Guerini); Bergonzi (dal 72′ Idele), Pounga, Riccio, Simonetto; Cassa (dal 72′ Papadopoulos), Lonardo (dal 41′ Fiogbe); Misitano. A disposizione: Zanchi, Torriani, Berto, Manzoni, Armstrong, Colombo, Bonanomi. All. Bocchetti.





Arbitro: Sig. Gianluca Guitaldi di Rimini; Assistenti Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia e Alfonsorocco Rosania di Finale Emilia; quarto uomo Davide Gandino di Alessandria.

Gol: 11′ Akpa Akpro (PV), 23′ Pino (PV), 57′ Akpa Akpro (PV), 71′ Burruano (PV), 79′ Comi (PV), 91′ Riccio (A)

Ammoniti: Tornaghi (A), Akpa Akpro (PV), Plaia (A), Misitano (A), Iotti (PV), Rutigliano (PV)

Per la prima volta la Pro Vercelli sconfigge l'Atalanta Under 23 e accede così ai quarti di finale di Coppa Italia (affronterà il Latina).

Bella prestazione della squadra mandata in campo da Santoni - da Akpa Akpro, autore di una splendida doppietta, a Comi, subentrato nella ripresa, a Passador contro un'Atalanta irriconoscibile e priva di sette titolari.

Dopo le prime due reti, di Akpa Akpro che dopo aver superato Tornaghi, solo davanti al portiere Pardel lo ha fulminato con freddezza, e di Pino, che ha trafitto l'estremo difensore con un gran destro dalla distanza, la partita non ha avuto più storia. La Pro Vercelli, trascinata dal solito Iotti, ha travolto gli avversari disputando una buona gara in tutti i suoi reparti.

Speriamo di rivedere la stessa intensità e rabbia agonistica domenica alle ore 14,30 in trasferta contro l'Inter under 23, quinta in classifica.