Pro Vercelli: pagelle della partita contro l'Alcione

Passador: 6,5

Giornata tranquilla, la sua. Una bella parata su colpo di testa di Marconi a inizio gara, poi la difesa impedisce agli avversari di rendersi pericolosi.

Piran: 7,5

Inesauribile. Sgroppate, cross e tocchi di palla di alta classe. Il migliore.



Clemente: 6,5

Sicuro sempre.

Coccolo: 6,5

Ottima partita. Si concede anche qualche sgroppata in progressione.

Carosso: 6,5

Bene in entrambe le fasi. Ha ripagato Santoni della fiducia.

Ronchi: 6,5

Poco appariscente ma prezioso. La sua presenza ha significato un maggior equlibrio del centrocampo e di tutta la squadra.



El Bouchataoui: 6,5

Regista di razza. Ha intelligenza tattica, visione di gioco.



Iotti: 6,5

Indispensabile a questa squadra e al gioco di questa squadra. Certo, commette qualche errore, ma nel piatto della bilancia mettiamoci il fatto che tocca un'infinità di palloni, macina chilometri e sfiora pure il gol.



Asane Sow: 6,5

Una spina nel fianco della difesa ospite.

Coppola: 6-

E' vero che riceve pochi palloni, ma è altrettatnto vero che si vede poco, troppo poco.

Ouseynou Sow: 6,5

Quando riceve palla può fare male. Certo, a volte si perde e la perde, la palla, ma contenerlo non è facile.



Akpa Akpro: 7,5

La grande intuizione di Santoni: trasfmare questo giocatore dalla forza fisica devastante da ala a centravanti. Gran gol, il suo. Bello e pesante.





Rutigliano: 6,5

Entra e non ne sbaglia una.

Haoudi: 6,5

Sarà un caso ma con il suo ingresso è arrivato il gol della vittoria. Una pedina in più per l'attacco di Santoni.

Mallahi: 6,5

Entra e crea scompiglio nella sua zona di competenza. Va vicinissimo a un gol d'autore, brava Agazzi a opporsi, peccato.

Burruano: 6,5



Santoni: 7

Il campo gli sta dando ragione sia sui centrali di difesa – ottima la gara di Clemente e Coccolo, oggi – sia sulle scelte, vedi Carosso e Akpa Akpro. Dopo le due “perle” contri Triestina e Alcione bisognerà trovare conferme anche fuori casa. Magari con un Ronchi in più e un fantasista a centrocampo in meno.