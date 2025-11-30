 / Pro Vercelli

Gran gol di Rutigliano: Pro in vantaggio dopo 45'

Contro l'Inter Under 23

Inter U23 – Pro Vercelli 0-1

Marcatori: Rutigliano (PV) al 5';


 

Primo tempo

Al minuto 5 la Pro Vercelli (dopo una fase di studio tra le squadre) passa: da Piran a El Bouchataoui, pronto passaggio filtrante per Rutigliano che avanza e, dalla distanza, sferra un sinistro alla Gigi Riva all'angolo basso alla sinistra di Melgrati. 

Gran mancino di Burruano dal limite e grande parata di Melgrati che si salva in angolo.

Poi. Gran copo di testa di Akpa Akpro e Melgrati con la punta delle dita salva con palla che schizza sulla traversa.

E ancora: tiro di El Bouchataoui e altra parata di Melgrati.

Insomma, una Pro Vercelli scatenata nel primo quarto d'ora.

Per l'Inter solo un bel colpo di testa di Presti, alto, e un tiro di Kamate, sul fondo. La difesa bianca è attenta.

Inter pericolosa al 33': tiro improvviso e angolato di Agbonifo che supera Coccolo, ma Passador risponde con prontezza. Bella parata dell'estremo difensore della Pro (coi compagni che si complimentano con lui).

Ora è l'Inter che spinge sull'acceleratore.


 

Secondo tempo

Formazioni:

Inter Under 23: Melgrati; Cinquegrano, Prestia, Alexiou; Kamate, Kaczmarski, Fiordilino, Bovo, David; Agbonifo, Spinaccè. A disposizione: Raimondi, Adomavicius, Zanchetta, Topalovic, Stante, Venturini, Zouin, Re Cecconi, Zuberek, Lavelli. All. Vecchi.

Pro Vercelli: Passador; Piran, Clemente, Coccolo, Pino; Iotti, El Bouchataoui, Burruano; Rutigliano, Akpa Akpro, A. Sow. A disposizione: Rosin, Livieri, Marchetti, Mallahi, Coppola, Haoudi, Ronchi, Tarantola, O. Sow, Comi, Carosso, Huiberts, Anton. All. Santoni.

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo, sezione di Torre Annunziata

Ammoniti: Bovo, Alexiou dell'Inter U23; Clemente della Pro Vercelli.

