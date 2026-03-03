Terzo ko consecutivo della Pro. Vince facile (2 a 1) la Perolettese

Pergolettese – Pro Vercelli 2-1
Milesi (P) al 59', Petrovic (P) all'89', Comi (PV) al 96'.
Primo tempo
Novità in formazione – cause squalifiche – con Bounfandar in cabina di regia, Pino, che Santoni impiega come ala sinistra e il giovane Satriano al centro dell'attacco.
7': gran destro di Burruano, potente ma impreciso.
Maggior possesso palla della squadra di Santoni.
26'. Gran recupero difensivo di Boufandar.
28'. Cross di Piran, la palla arriva a Furno che spara altissimo.
35'. Cross di Iotti dalla sinistra, la sfera rimbalza davanti al portiere ma termina, seppur di poco, sul fondo. Insomma, brivido per la difesa di casa.
45', Pergolettese in vantaggio. Un cross dalla sinistra, poi dalla destra con parata di Livieri e, su tiro di Tremolada, gran salvataggio sulla linea di Marchetti, palla a Petrovic che mette dentro facile facile.
Controllo al monitor dell'arbitro, Petrovic sembrava essere in netto fuorigioco. Così è, gol annullato, si resta sullo 0 a 0.
Buona la prova di difesa e centrocampo, deludente l'attacco: si sente la mancanza di Sow e Comi.
Secondo tempo
49', Pergolettese pericolosa. Pala impegna Livieri, che respinge; Petrovic, smarcato, non riesce ad approfittarne.
51', Pergolettese ancora pericolosa: da Petrovic a Corti, palla a Jaouhari che, all'altezza del dischetto, mette fuori.
Già due campanelli d'allarme per la squadra di Santoni.
56'. Dentro Comi fuori Satriano.
59', Pergolettese in vantaggio. Corner dalla destra (è uno schema) con palla che arriva a Tremolada: sponda per l'ex Milesi che di testa trafigge Livieri. 1 a 0 per i padroni di casa.
62': cross di Piran dalla destra, Comi, marcato, tenta la girata: palla a lato.
65': esce Furno, dentro Rutigliano. Con Pino che scala nel ruolo di terzino sinistro.
68': gran parata di Livieri su Pala (il migliore della Pergolettese) servito da Corti.
78', da Iotti a Rutigliano, tiro a giro, fuori.
83', escono Boufandar e Akpa Akpro, entrano Huiberts e Mallahi.
84', gran sinistra di Rutigliano, tiro murato.
La Pro attacca a testa bassa. Ma mai una parata del portiere di casa.
89': ripartenza della Pergolettese con Aidoo, palla a Petrovic che mette al sicuro il risultato. 2 a 0.
96', gran cucchiaiata di Rutigliano per Comi che al minuto 96 segna il gol della bandiera. 2 a 1, terzo ko consecutivo per la Pro Vercelli.
Formazioni:
PERGOLETTESE: Cordaro; Milesi, Lambrughi, Bane; Roversi (Aidoo dal 74'), Jaouhari (Dore dal 78'), Arini, Tremolada (Careccia dal 78'), Pala (Meconi dal 74') ; Corti, Petrovic (Rossetti dal 90'). A disposizione: Finardi, Doldi, Catena, Dore, Ferrandino, Careccia, Meconi, Aidoo, Orlandi, Padalino, Pessolani, Rossetti. All. Tacchinardi
PRO VERCELLI: Livieri; Piran, Marchetti, Coccolo, Furno (Rutigliano dal 65'); Boufandar, Iotti, Burruano; Akpa Akpro, Satriano (Comi dal 56'), Pino. A disposizione: Anfossi, Rosin, Mallahi, Rutigliano, Ronchi, Perotti, Comi, Carosso, Huiberts, Zacchera, Clemente, Regonesi. All. Santoni.
Arbitro: Riccardo Dasso della sezione di Genova
Ammoniti: Corti, Pala, Tremolada e il tecnico della Pergolettese Tacchianardi;