Personale irregolare in tre attività commerciali, multe salate e sanzioni amministrative in vista

In Valsesia proseguono serrati i controlli dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vercelli in collaborazione con la Compagnia di Borgosesia, per contrastare il fenomeno del lavoro nero e garantire il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel corso di una serie di ispezioni a diverse attività commerciali della zona, i militari hanno riscontrato varie irregolarità, tra le quali l’impiego di manodopera straniera non regolarizzata e violazioni in materia di sicurezza.

Una rivendita di frutta e verdura è risultata destinataria di un provvedimento di sospensione dell’attività per gravi carenze nella redazione del documento di valutazione dei rischi, obbligatorio per legge. La violazione, di natura amministrativa, ha comportato la necessità di una prescrizione diretta a sanare l’inadempienza riscontrata.

Un secondo caso ha riguardato un salone per parrucchiere, dove due lavoratori sono risultati irregolari. In conseguenza, è stata disposta la sospensione dell’attività successivamente revocata, dopo l’adozione delle misure correttive prescritte, tra cui l’avvio della sorveglianza sanitaria e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Un terzo commerciante è stato sanzionato per non aver formato adeguatamente i lavoratori sui rischi connessi all’attività svolta. Nel complesso sono state irrogate ammende per l’importo complessivo di circa 12.000 euro e sanzioni amministrative di importo anche superiore.