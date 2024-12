nter Club Grange Neroazzurre, cena di Natale

La Trattoria Montonero ha ospitato quest'anno la consueta cena per lo scambio degli auguri di Natale organizzata dall’Inter Club Grange Neroazzurre.

In sala decine di soci provenienti da Vercelli, Trino e Casale, le tre sedi dell’associazione che da 16 anni è al servizio dei tifosi interisti della zona e che vanta oltre 600 iscritti.

Al centro dei discorsi tra i commensali il momento attuale della squadra, che si sta facendo valere in Italia e in Europa dopo la fantastica cavalcata che nel maggio scorso l’ha portata alla conquista dell’ambita seconda stella in campionato.