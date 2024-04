In acqua nel Cervetto, salvato dai vigili del fuoco

Salvataggio, intorno alle 9 di sabato mattina, di una persona finita nel Cervetto all'altezza di via Gifflenga. Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli, con autoscala e personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), sono intervenute nel torrente per il soccorso di una persona in acqua. Dopo aver raggiunto l’infortunato, le squadre dei Vigili del Fuoco lo hanno posizionato sulla barella toboga e trasportato con l’ausilio dell’autoscala sopra al ponte, consegnandolo al personale sanitario del 118 che successivamente lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato.