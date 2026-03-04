In fiamme un tetto a Livorno Ferraris

Incendio di un tetto, intorno alle 23,15 del 3 marzo, in via Solaro del Borgo, a Livorno Ferraris. Le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Livorno Ferraris, da quello Volontario di Santhià con l'autobotte e dalla centrale di Vercelli con l' autoscala, sono intervenute

L' intervento dei Vigili del Fuoco è valso dapprima a contenere la progressione del fronte di fiamma e contestualmente alla completa estinzione per contenere lo sviluppo delle fiamme e, successivamente, per procedere alla messa in sicurezza dell'intera area.

Non ci sono feriti da segnalare.