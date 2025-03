Segnaletica, al via il rifacimento di attraversamenti pedonali e stop

Iniziano domani, mercoledì 5 marzo, i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale effettuati dal Comune impegnando 200 mila euro di avanzo di amministrazione. La priorità viene data a 35 attraversamenti pedonali, alla segnaletica relativa alle precedenze e agli stop. I lavori proseguiranno anche giovedì 6 e interesseranno le segue strade. Via Dante, da via Viotti a corso Libertà per un totale di 6 attraversamenti; piazza Pajetta: attraversamento in prossimità di viale Garibaldi e Largo d’Azzo; via Paggi: attraversamento in corrispondenza di via Pirandello; via Goito/corso San Martino per due attraversamenti; corso Gastaldi con due attraversamenti; tre passaggi in via Tasso; cinque in piazza Cesare Battisti; otto in via Massaua, nel tratto da piazza Cesare Battisti all’intersezione con viale Rimembranza; quattro in corso Matteotti, dall'autolavaggio a piazza Cugnolio; due in corso Matteotti, intersezione con Via Viviani e via Cardano. In corso Italia verrà rifatto un attraversamento all'intersezione con piazza Cugnolio e infine in piazza Sant’Eusebio, intersezione con via Guala Bicheri, due attraversamenti.

«Stiamo dando un’immediata risposta ai vercellesi in termini di sicurezza - spiega l’assessore alla Viabilità, Paolo Campominosi -. Non saranno interventi spot ma di un più ampio piano che, condizioni climatiche permettendo, andrà avanti anche nelle prossime settimane». L’Amministrazione, guidata dal sindaco, Roberto Scheda, ha investito «200 mila euro in aggiunta ai 250 mila già impegnati per quanto riguarda le strade. Avendo approvato il bilancio prima del 31 dicembre 2024 - spiega l’assessore ai Lavori pubblico, Massimo Simion - abbiamo la capacità di intercettare risorse per utilizzarle in modo immediato e dare risposte tempestive ai cittadini evitando quindi lungaggini burocratiche».