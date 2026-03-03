Lavori in corso: modifiche alla viabilità e ai parcheggi

Lavori in corso e modifiche alla viabilità, tra il 9 e l'11 marzo, in alcune zone della città.

Via Birago

Per la realizzazione di un allaccio alla rete fognaria, nell’ambito dell’intervento per l’installazione dell’impianto di ricarica dei bus elettrici del trasporto pubblico locale, dalle 7 di martedì 10 marzo alle 20 di mercoledì 11, via Birago sarà chiusa nel tratto compreso tra il civico 18 e via Latina. La circolazione sarà vietata a tutti i veicoli, eccetto i residenti e i veicoli diretti alle attività presenti in zona (compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori).

Corso Abbiate

Per consentire la rimozione di una gru edile, collegata ai lavori di rifacimento della copertura di un edificio privato, lunedì 9 marzo dalle 7 alle 18 e martedì 10 marzo dalle 7 alle 14 nel controviale di corso Abbiate, tratto da via Machiavelli a via Foscolo, saranno in vigore il divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata (sono esclusi solo i mezzi di soccorso e polizia). Inoltre in via Machiavelli, lato destro per 10 metri da corso Abbiate verso il civico 43, divieto di sosta con rimozione forzata. Il traffico proveniente da largo Giusti – via Cavalcanti e diretto verso via Foscolo / corso Abbiate (ospedale Ospedale Sant'Andrea) sarà deviato su via Machiavelli, via Petrarca e via Foscolo.

Linee bus

Il 9 e 10 marzo anche il trasporto pubblico subirà modifiche.

Linea 1

Percorso: via Massaua – via Tasso – via Foscolo – corso Abbiate (direzione via Aravecchia) – via Aravecchia – via Tasso – via Paggi – percorso ordinario. Le fermate sospese di via Aravecchia e corso Abbiate saranno recuperate in corrispondenza delle fermate sul lato opposto.

Linea 4

Percorso: corso Abbiate fino a via Machiavelli – via Machiavelli – via Petrarca – via Foscolo – percorso ordinario.