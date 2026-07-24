Fontana di piazza Roma, via libera al restauro

Via libera, dalla Soprintendenza, ai lavori di restauro e impermeabilizzazione della Fontana dell’Agricoltura di piazza Roma, inattiva da ormai un paio d'anni. L’investimento del Comune, come deliberato dal Consiglio comunale nel pomeriggio di giovedì, ammonta a circa 65.000 euro.

Nel rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza, il cantiere prenderà avvio con la pulitura del monumento e la rimozione delle incrostazioni. Sarà realizzato un apposito sistema di raccolta delle acque di lavaggio, necessario per misurarne la conducibilità e verificare il corretto svolgimento delle operazioni. Successivamente si procederà con la stesura di prodotti protettivi e con interventi di impermeabilizzazione.

«Dopo il restauro della statua di Amedeo Avogadro, prosegue l’attività di salvaguardia e recupero dei monumenti della città, come previsto dal programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Simion –. L’intervento sulla Fontana dell’Agricoltura consentirà di tutelare un’opera di particolare valore storico e artistico, restituendola alla città nelle migliori condizioni di conservazione». Le lavorazioni potranno essere eseguite esclusivamente da restauratori di beni culturali qualificati, nel rispetto della normativa vigente.

La Fontana dell’Agricoltura, inaugurata nel 1909 grazie al lascito di Antonio Borgogna, è opera dello scultore Attilio Gartmann, nato nel 1877 e scomparso il 3 agosto 1928. Allievo, a Vercelli di Francesco Porzio e formatosi all’Accademia di Brera, Gartmann fu uno degli artisti più significativi attivi tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento. Il territorio vercellese conserva, ancora oggi, molte sue opere come i busti e monumenti funerari nei cimiteri di Billiemme e Israelitico. In città realizzò anche il Monumento ai Caduti di piazza Battisti inaugurato nel 1924.