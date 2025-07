Cai Vercelli, servono 83 mila euro per ristrutturare il Barba Ferrero

Il Cai Vercelli apre una raccolta di fondi per la ristrutturazione del Rifugio Barba Ferrero, all'Alpe Vigne di Alagna, spettacolare punto di appoggio per tante escursioni sul Monte Rosa. L'obiettivo è completare la raccolta di 143mila euro necessari per effettuare gli interventi.

«Per tanti escursionisti, alpinisti e amici della montagna, il Barba Ferrero non è solo un punto d’appoggio. È una seconda casa: luogo di incontri, fatica condivisa, risate, racconti, nuove amicizie e piatti genuini. Un luogo che fa parte dell’identità di chi ama queste valli - spiega Cinzia Ranghino, presidente del Cai Vercelli -. Il silenzio rarefatto della montagna, l’inconfondibile profilo del Monte Rosa all’orizzonte, la porta che si apre su un'accoglienza calda e autentica».

Dopo anni di servizio e ospitalità, il dormitorio del Rifugio necessita di importanti lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza per continuare ad accogliere al meglio tutti coloro che scelgono di salire fin quassù.

«I lavori inizieranno a settembre - spiegano ancora - e comprenderanno: rifacimento del tetto con nuove travi e copertura in piode , ripristino delle murature in pietra , realizzazione di nuove aperture verso il Rio Vigne per una migliore ventilazione , rinnovo di infissi e serramenti in legno di larice, sostituzione del solaio interpiano , rivestimenti interni in legno per un comfort maggiore».

Il costo complessivo dei lavori è di 143.000 euro. Grazie al Bando Stabile Pro Rifugi 2025 del Cai, la sede Ccntrale ha già garantito un contributo di 60.000 euro. Ora manca il passo decisivo: coinvolgere la comunità per coprire la parte restante. «Ogni contributo, piccolo o grande, è fondamentale. Sostenere il progetto significa aiutare il Rifugio Barba Ferrero a continuare a vivere, accogliere, proteggere e ispirare», concludono dal Cai.

Chiunque può partecipare alla raccolta fondi: Online: CLICCA QUI. Oppure attravero bonifico bancario: IBAN: IT46R0608510000000052380003 Causale: Donazione per Barba Ferrero .