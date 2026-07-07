Lotta alle zanzare, nuovo trattamento

Il Comune continua il monitoraggio e contenimento delle zanzare con il nuovo ciclo di trattamenti nella notte fra giovedì e venerdì. Si interverrà lungo il “giro dei viali” e i parchi.

Gli interventi prevedono trattamenti a base di piretro (insetticida naturale) e larvicidi a base di metoprene (non tossico né per l’uomo, né per gli animali), con l'obiettivo di ridurre la presenza degli insetti sia nella fase adulta sia in quella larvale. Questi trattamenti avranno efficacia anche per la cimice dell’olmo, insetto totalmente innocuo per l’uomo.

Nelle aree interessate saranno installati, già in queste ore, appositi cartelli informativi. I trattamenti saranno eseguiti nelle ore notturne, quando risultano più efficaci e meno impattanti per la normale fruizione degli spazi pubblici.

