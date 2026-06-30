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Attualità | 30 giugno 2026, 07:37

Dal Memorial Mero nove otoscopi per Pediatria

Asl Vercelli, nuova donazione da parte della famiglia e degli organizzatori del torneo che ricorda "lo Sceriffo"

Nove otoscopi sono stati donati alla Pediatria dell’ospedale Sant’Andrea grazie ai fondi raccolti durante l’edizione 2025 del Memorial Vittorio Mero.
Si tratta di 9 apparecchi tascabili che andranno a sostituire quelli in dotazione più datati e che saranno utilizzati in reparto, negli ambulatori pediatrici e in Pronto soccorso.

«Gli otoscopi sono dispositivi che permettono di ispezionare il condotto uditivo esterno e la membrana timpanica per diagnosticare condizioni quali otiti, perforazioni del timpano e l’eventuale presenza di corpi estranei – spiega Gianluca Cosi, direttore della struttura complessa di Pediatria –. Sono apparecchi molto semplici ma che utilizziamo davvero moltissimo e che contribuiscono a rendere completa una visita pediatrica».

Alla consegna sono intervenuti Sebastiano Zucca storico organizzatore del Memorial, la madre e la sorella del calciatore scomparso Maria Andreotti e Maria Antonietta Mero, oltre alle autorità cittadine e al direttore Sanitario Tiziana Ferraris in rappresentanza della Direzione strategica. Il legame di solidarietà tra il Memorial Mero e la Pediatria di Vercelli è attivo da anni, come testimonia anche la stanza dedicata al calciatore all’interno del reparto, a ricordo della sensibilità e dell’attenzione che il calciatore ha sempre riservato ai bambini ospedalizzati. Nel corso del tempo, grazie all’evento, sono stati donati alla Pediatria culle per il nido e la Patologia neonatale, poltroncine ludiche e un fasciatoio, inoltre sono state ritinteggiate anche due stanze del reparto.

«Questa donazione rappresenta un esempio di come la collaborazione tra comunità e sanità pubblica possa tradursi in un miglioramento tangibile dei servizi offerti – sottolinea il direttore generale di Asl Vc, Marco Ricci –. Il sostegno del Memorial Vittorio Mero negli anni ha contribuito a rendere la Pediatria sempre più accogliente e attrezzata, a beneficio dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Un aiuto prezioso che testimonia attenzione, sensibilità e un forte legame con il territorio».
 

redaz

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