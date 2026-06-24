Nuova sala d'attesa al Cup interno del Sant'Andrea

Niente più code in corridoio: il CPS – Centro prenotazioni specialistiche, chiamato anche CUP interno, dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli ha una nuova sala d’attesa dedicata, spaziosa, direttamente collegata con gli spazi degli sportelli e attrezzata con posti a sedere e gli schermi “eliminacode”.

L’area è stata ricavata nei locali in cui in passato aveva sede l’Ufficio screening ed è attiva da lunedì 22 giugno, sino ad allora gli utenti venivano fatti accomodare sulle file di sedie collocate nella parte finale del corridoio al piano terra dell’ospedale.

I lavori di realizzazione della nuova sala d’attesa sono durati circa un mese: gli interventi sono infatti potuti partire a metà maggio, subito dopo il trasferimento della Guardia medica nella Casa della comunità di via Crosa. A quel punto il CPS è stato temporaneamente trasferito in quegli stessi locali per poter svolgere i lavori e garantire comunque il servizio all’utenza.

Con l’apertura della nuova sala d’attesa anche gli sportelli sono tornati nella loro sede originale, in fondo al corridoio di accesso principale all’ospedale. Resta confermato l’orario di apertura al pubblico, da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 16. Si ricorda che il CPS è esclusivamente dedicato alla prenotazione di visite e prestazioni di controllo (per i primi accessi è invece necessario rivolgersi al Cup esterno di corso Abbiate).

«Con questa nuova sala d’attesa miglioriamo in modo concreto l’accoglienza e la qualità dei servizi per i cittadini – sottolinea il Direttore Generale, Marco Ricci -. Eliminare le code nei corridoi e garantire spazi adeguati, confortevoli e organizzati significa porre maggiore attenzione alla dignità degli utenti e all’efficienza del servizio. Si tratta di un nuovo intervento semplice ma significativo, che rientra in un percorso più ampio di riqualificazione degli ambienti e di miglioramento dell’esperienza dei cittadini all’interno delle nostre strutture».

Nell’ultimo anno nell’atrio del Sant’Andrea è stata installata anche la nuova segnaletica orizzontale con le strisce colorate per aiutare gli utenti a orientarsi nell’accesso ai vari reparti ed è stato collocato un locker Amazon. Mentre in questi giorni si stanno concludendo i lavori per la nuova viabilità.

