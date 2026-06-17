Palestra Mazzini, parcheggio chiuso fino al 4 settembre

Nella mappa dei parcheggi del centro storico rappresenta un serbatoio strategico, soprattutto per i dipendenti di enti pubblici e uffici che si trovano nella zona tra centro e porta Casale. Fino al 4 settembre, tuttavia, si dovrà fare a meno dei posti auto ricavati all'interno del cortile della plaestra Mazzini, attualmente occupata dalle attività di uno dei centri estivi cittadini.
Lo rende noto il Comune in una delle periodice note stampa dedicate alle temporanee variazioni della viabilità legate a cantieri o a temporanee occupazioni di suolo pubblico.
A questo proposito l'amministrazione segnala inoltre che martedì 30 giugno, dalle 8 alle 18, è programmato un intervento di trasloco in viale Garibaldi 53. L'intervento comporterà temporanee limitazioni alla sosta e alla circolazione nell'area interessata, al fine di garantire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza. Il dettaglio delle variazioni necessarie verrà reso noto nei giorni immediatamente precedenti.