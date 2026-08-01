Asl, nuovi totem multifunzione al posto dei punti gialli

È partita nei giorni scorsi, nelle strutture Asl, la sostituzione dei “Punti gialli” con nuovi totem multifunzione bianchi per il pagamento delle prestazioni. «L’obiettivo dell’Asl Vc - si legge in una nota - è offrire ai cittadini strumenti sempre più accessibili, intuitivi e capaci di semplificare il rapporto con i servizi sanitari, riducendo le code e ampliando le possibilità di utilizzo in autonomia».

Le prime installazioni, dedicate inizialmente al flusso dei pagamenti, riguardano le sedi di Vercelli: atrio dell’ospedale, Piastra, Cup e Casa della comunità di via Crosa. Entro la metà della prossima settimana, è prevista anche l’attivazione dei nuovi dispositivi a Gattinara, Cigliano, Santhià, Varallo e all’ospedale di Borgosesia (dove saranno presenti due totem, mentre a Coggiola l’installazione sarà completata dopo la realizzazione dei necessari collegamenti tecnici.

Pe utilizzarli è necessario presentarsi con l’avviso di pagamento pagoPA e muniti di bancomat o carta di credito.

I nuovi totem touch screen sono di facile utilizzo grazie a un’interfaccia intuitiva e a delle schermate che guidano l’utente passo passo nella procedura. Sono multilingua: oltre all’italiano supportano inglese, francese, tedesco, spagnolo e cinese. Inoltre possono essere utilizzati anche per pagare tutte le cedole pago PA (es multe, tasse e servizi comunali, etc), non solo le prestazioni erogate dall’Asl Vc.

L’introduzione dei nuovi totem si inserisce nel percorso di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e nell’adeguamento alle disposizioni normative che prevedono l’utilizzo del sistema PagoPA come canale prioritario per i pagamenti elettronici verso le amministrazioni pubbliche. I cittadini potranno continuare ad effettuare i propri versamenti anche attraverso i punti abilitati esterni, come tabaccherie, uffici postali e istituti bancari, utilizzando l’avviso di pagamento PagoPA.

«L’introduzione di questi nuovi totem rappresenta un passo avanti nel percorso di innovazione e digitalizzazione dell’Al - sottolinea il direttore generale, Marco Ricci -. Vogliamo mettere a disposizione dei cittadini servizi più semplici, sicuri ed efficienti, mantenendo al centro l’accessibilità e la qualità dell’assistenza. I nuovi dispositivi consentiranno di svolgere sempre più operazioni in autonomia, migliorando l’esperienza degli utenti e ottimizzando l’organizzazione dei servizi aziendali».

I nuovi totem non saranno limitati alla funzione di pagamento. Nei prossimi mesi, infatti, verranno progressivamente implementate ulteriori funzionalità che permetteranno ai cittadini di accedere a numerosi servizi in autonomia. Da settembre è prevista l’abilitazione per il ritiro di referti documentali e radiologici, sia in formato cartaceo sia digitale tramite chiavetta USB (di cui ci si dovrà presentare muniti) e in autunno saranno introdotte anche la prenotazione, modifica o cancellazione di visite ed esami, sia nell’ambito del Servizio sanitario nazionale sia in libera professione.

