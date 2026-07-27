Carte d'identità elettroniche: sono 3.100 quelle consegnate da inizio anno

Oltre 3.100 carte d'identità elettroniche consegnate nei primi sette mesi del 2026. È il bilancio dell'attività dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

Da gennaio a luglio sono state consegnate circa 3.120 CIE con un andamento mensile in crescita che conferma l'efficacia del potenziamento messo in campo dall’Amministrazione guidata dal Sindaco, Roberto Scheda, per rendere il servizio più rapido, efficiente e vicino alle esigenze dei vercellesi.

«Questi numeri - interviene l’assessore ai Servizi al cittadino, Ombretta Olivetti - testimoniano il grande lavoro svolto dagli uffici dell'Anagrafe e dell’Urp. Solo così è stato possibile incrementare il numero dei documenti rilasciati e ridurre i tempi di attesa, garantendo risposte tempestive a una richiesta in continuo aumento». Olivetti fa poi sapere che «su precisa indicazione del sindaco, Roberto Scheda, continueremo a investire sull'organizzazione degli uffici per offrire prestazioni più efficienti, riducendo i tempi di attesa e migliorando la qualità del servizio».

L'Amministrazione ricorda che il Governo è recentemente intervenuto con il decreto legge introducendo il regime transitorio per le carte d'identità cartacee. Pur restando confermato che da lunedì 3 agosto il documento cartaceo non sarà più valido per l'espatrio, è stata prevista la proroga limitata per alcuni utilizzi sul territorio nazionale, consentendone l'impiego fino al 31 gennaio 2027 per l'accesso a servizi essenziali, nei rapporti con la Pubblica amministrazione e in altre specifiche casistiche previste dalla normativa.

Per evitare disagi, soprattutto in vista di viaggi all'estero, il Comune invita comunque i vercellesi ancora in possesso della carta d'identità cartacea a non attendere gli ultimi mesi e a programmare per tempo il rilascio di quella elettronica. Il servizio di prenotazione e ritiro della CIE è disponibile all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune in piazza Municipio 4.