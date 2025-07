Allarme per un incendio, intorno alle 22 di sabato sera, divampato a Costanzana, all'interno di una cascina abbandonata. A essere incendiate, masserizie e materiale di risulta vario: per estinguere il rogo è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli che, una volta sul posto, si è occupata della completa estinzione delle fiamme e della messa in sicurezza dell'area interessata.

Non ci sono feriti da segnalare.