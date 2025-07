Riprese le ricerche di Mario Rabolini, disperso da giorni nella zona di Bocchetto Sessera

Aggiornamento del 27 luglio ore 9

Proseguono le ricerche di Marino Rabolini, il 70enne di Legnano scomparso sabato 12 luglio durante un'escursione verso la Punta del Cravile. L'uomo è molto conisciuto tra gli appassionati di montagna valsesiani poichè è tra i componenti della commissione del Cai che si occupa della tracciatura dei percorsi escursionistici. I soci del Cai di Varallo, anche per questo motivo non avevano mai cessato di occuparsi del suo caso, anche nei pochi giorni in cui è stato necessario sospendere le ricerche.

Dalle 6,30 di domenica mattina, la macchina operativa che coinvolge tutti gli enti del soccorso che si avvalgono anche del Drago dei Vigili del Fuoco e di quello della Guardia di Finanza, si è rimessa in moto.

L'uomo è scomparso da sabato 12 luglio durante un'escursione verso la Punta del Cravile, le ricerche sono iniziate martedì 15.

Seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamento del 26 luglio

Sono riprese nelle ultime ore le ricerche di Marino Rabolini. Dopo una breve sospensione decisa il 18 luglio in attesa di nuovi elementi, le autorità hanno scelto di riattivare il dispositivo di soccorso evidentemente sulla base di alcune nuove valutazioni emerse che al momento non sono note.

Sul campo sono nuovamente operativi tutti gli enti del soccorso che si avvalgono anche del Drago dei Vigili del Fuoco.

La speranza è che l’ampliamento del raggio di perlustrazione e l'impiego di nuove tecnologie possano portare a individuare tracce utili a chiarire il destino dell’escursionista.