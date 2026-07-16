«Questa divisa, una missione»: Maurizio Prina al comando della Polizia locale

«La sicurezza è fra le priorità della nostra Amministrazione e richiede la costante presenza sul territorio perché i cittadini devono vedere, lungo le strade, nelle piazze, le divise. La sicurezza chiede anche il cambiamento culturale perché una città sicura non si costruisce solo con i controlli, ma anche con la collaborazione e il senso di responsabilità di tutti». Con queste parole il sindaco, Roberto Scheda, ha presentato, questa mattina, davanti al corpo di Polizia locale, il nuovo comandante, Maurizio Prina.

«La Polizia locale svolge un ruolo essenziale nella vita della nostra città - ha ricordato l’assessore, Paolo Campominosi -. Non si occupa solo di viabilità e controllo, costituisce il punto di riferimento quotidiano per i nostri concittadini. Con il nuovo comandante proseguiremo il percorso di crescita e rafforzamento del Corpo, investendo negli strumenti necessari per rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze della comunità».

Prina ha quindi ringraziato il sindaco, l’amministrazione e il corpo per l’accoglienza ricevuta nella sede di via Donizetti. Dopodiché ha voluto condividere una riflessione sull’essere un agente di Polizia locale: «Indossare questa divisa non è soltanto un lavoro, è una grande responsabilità. Non è un mestiere qualunque: è vocazione, passione e senso del dovere. Solo quando si svolge questo servizio con il cuore si può dare il meglio di sé. Dietro ogni giornata di lavoro ci sono sacrifici, rinunce, fatiche e tante cose che nessuno vede. Quando, però, si agisce con onestà e rispetto, si ha la consapevolezza di aver intrapreso la strada giusta. Le persone potranno parlare e giudicare senza conoscere davvero ciò che ciascuno vive, ma la cosa più importante è essere in pace con sè stessi, potersi guardare allo specchio e sapere di aver dato tutto».

Il nuovo comandante ha infine ricordato Francesco Imprezzabile, l’agente morto, il 22 giugno, a 39 anni dopo l’inseguimento avvenuto tra Ponte Lambro e Peschiera Borromeo.