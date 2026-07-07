Abbattimento in vista per 15 piante di viale Garibaldi

Il Comune informa che giovedì 9 e venerdì 10 luglio saranno abbattuti 15 alberi di viale Garibaldi risultati compromessi sotto il profilo fitosanitario e quindi a serio rischio schianto. «L’operazione è obbligatoria: per garantire la totale incolumità delle persone e la sicurezza della circolazione - spiega l’assessore all’Ambiente, Antonio Prencipe - . Questi 15 esemplari presentano condizioni gravi che non consentono ulteriore conservazione» «Ovviamente gli alberi abbattuti e quelli tagliati negli ultimi mesi saranno sostituiti nella prossima stagione con 30 nuovi esemplari» anticipa ancora l’assessore.

Per garantire lo svolgimento delle lavorazioni in piena sicurezza saranno adottate temporanee modifiche alla viabilità con validità (indicativa) dalle 6,30 alle 19. Giovedì 9 luglio sarà chiuso il tratto di viale Garibaldi che dal bar Principe porta a via Marsala, quest’ultima sarà transitabile e consentirà di percorrere la restante tratta di viale Garibaldi. Venerdì 10 luglio sarà chiuso il tratto di viale Garibaldi che da piazza Roma porta a e via degli Oldoni, quest’ultima non sarà transitabile.

Durante gli interventi sarà interdetto il transito a tutti i veicoli, ai pedoni e ai velocipedi nelle aree interessate. Rimarranno inoltre chiuse temporaneamente tutte le strade che si immettono nei tratti oggetto delle lavorazioni.