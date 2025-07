Crescentino, alberi abbattuti dal temporale

Danni, a Crescentino, per il forte temporale che si è abbattuto sulla cittadina nella serata di domenica. Pioggia intensa e forti raffiche di vento hanno sradicato alcuni alberi, tra cui un esemplare di notevoli dimensioni nel parco Tournon, mentre numerosi rami e fogliame sono caduti lungo i viali cittadini.

«A partire da lunedì mattina sono iniziate le operazioni di pulizia e rimozione degli alberi caduti, che proseguiranno nei prossimi giorni per garantire il ripristino della piena sicurezza e del decoro urbano», spiega in una nota il sindaco Vittorio Ferrero, ringraziando il Gruppo Comunale di Protezione Civile per la tempestiva disponibilità e il prezioso supporto.