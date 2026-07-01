Calendario dei medici odontoiatri dal 1 luglio al 31 agosto

Si comunica che l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Vercelli, tramite la Commissione

Albo Odontoiatri, ha richiesto a tutti i medici esercenti l'Odontoiatria nella Provincia di Vercelli, il

loro orario di lavoro dal 1 luglio al 31 agosto 2026..

Si è pertanto provveduto a stilare un calendario con i nominativi dei medici disponibili.

I cittadini che avessero necessità di cure odontoiatriche e quindi di conoscere i nominativi dei

dentisti in attività, potranno prenderne visione sul nostro sito: www.ordinemedicivercelli.it