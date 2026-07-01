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Attualità | 01 luglio 2026, 12:27

Calendario dei medici odontoiatri dal 1 luglio al 31 agosto

I cittadini che avessero necessità di cure potranno prenderne visione sul sito: www.ordinemedicivercelli.it

Calendario dei medici odontoiatri dal 1 luglio al 31 agosto

Si comunica che l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Vercelli, tramite la Commissione
Albo Odontoiatri, ha richiesto a tutti i medici esercenti l'Odontoiatria nella Provincia di Vercelli, il
loro orario di lavoro dal 1 luglio al 31 agosto 2026..
Si è pertanto provveduto a stilare un calendario con i nominativi dei medici disponibili.
I cittadini che avessero necessità di cure odontoiatriche e quindi di conoscere i nominativi dei
dentisti in attività, potranno prenderne visione sul nostro sito: www.ordinemedicivercelli.it 

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Vercelli

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