«Un impegno culturale che ha fatto crescere la nostra Vercelli»

Il Consiglio comunale ha reso omaggio alla professoressa Maria Pia Saviolo Magrassi, che per oltre 40 anni ha retto le sorti dell'Associazione Italiana di Cultura Classica.

Nel corso del suo intervento, il sindaco, Roberto Scheda, ha sottolineato come questo riconoscimento non sia un gesto formale, ma l’espressione della gratitudine di una comunità verso una figura che, per ben quattro decenni, ha contribuito in modo significativo alla crescita culturale. Magrassi ha preso le redini della delegazione di Vercelli dell’Associazione italiana di Cultura Classica dagli anni Ottanta. «Oggi Vercelli si alza in piedi davanti a una parte della propria storia civile» ha rimarcato Scheda, richiamando il lungo impegno della docente alla guida dell’Associazione.

Nel corso della cerimonia è stato ricordato come Magrassi abbia guidato la delegazione di Vercelli con dedizione, trasformandola nel presidio di vita culturale e morale. In un’epoca segnata troppo spesso dalla prevalenza del rumore sul pensiero, il Sindaco ha evidenziato come la sua opera abbia rappresentato la custodia della conoscenza. Scheda ha inoltre richiamato la capacità di Magrassi di accompagnare «generazioni di cittadini nel percorso della formazione culturale» definendola poi «guida autorevole e discreta, che lascia un segno profondo e duraturo».

Il primo cittadino ha infine espresso, a nome dell’intera Amministrazione comunale, il sentimento di riconoscenza della città: «Vercelli le deve anni di rigore intellettuale e passione educativa».