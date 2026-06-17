Vigili del Fuoco, il comandante Giacalone lascia Vercelli

Cambio ai vertici dei Vigili del Fuoco di Vercelli. Il 25 giugno il comandante Claudio Giacalone lascerà la caserma di viale dell'Aeroinautica per assumere l’incarico del Comando dei vigili del fuoco di Taranto. Al comando provinciale di Vercelli arriverà il comandante Giuseppe Giannace, attualmente Vicario del Comando di Torino.

«Gli anni trascorsi a Vercelli, in una delle aree di eccellenza del Piemonte, sono stati di intensa attività - ricorda il comandante Giacalone -: sono state create le condizioni per il rafforzamento del dispositivo di soccorso provinciale con l’ingresso in organico di nuovi vigili permanenti e di Capi Squadra, con il reclutamento di tanti vigili volontari, con l’acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature e, soprattutto, con la formazione continua del personale permanente e volontario per la necessaria specializzazione e l’acquisizione di sempre più elevata professionalità. La provincia di Vercelli, è una terra splendida, piena di risorse e di gente accogliente e calorosa di cui manterrò sempre un ottimo ricordo. Questo periodo è stato molto intenso, fervido di novità e di attività, entusiasmante, in un lungo percorso che si è presentato a volte anche difficoltoso, irto di insidie e di complicazioni. Provo comunque molta soddisfazione per essere riusciti a rispondere pienamente alle aspettative dei cittadini vercellesi, che ci hanno sempre supportato ed hanno apprezzato l’attività dei Vigili del fuoco sul territorio a favore della cittadinanza».

Autore di numerosi libri specialistici nel campo della prevenzione incendi, Giacalone ha partecipato, al Ministero dell’Interno, ai lavori di stesura del regolamento di prevenzione incendi, emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che ha rivoluzionato il settore dei procedimenti in materia antincendio con la revisione dell’elenco delle attività pericolose soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del fuoco e con l’introduzione, nei procedimenti di prevenzione incendi, dell’istituto innovativo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), nell’ambito del progetto di riforma della pubblica amministrazione e di semplificazione degli oneri amministrativi e burocratici alle imprese. E’ stato componente della Commissione Speciale di Sicurezza per l’Expo 2015 a Milano, per l’esame dal punto di vista della sicurezza tecnica di oltre 140 padiglioni espositivi, sia in fase progettuale che durante la loro realizzazione, con un’intensa attività di ispezioni e di controllo per tutta la durata dell’evento. E’ stato componente del gruppo di lavoro per la predisposizione della nuova normativa antincendio sui locali di pubblico spettacolo, emanata nel 2022, redatta secondo il Codice di prevenzione incendi.