Scontro frontale e vettura in fiamme: momenti di paura a BorgoVercelli

Incidente e incendio, nella prima serata di giovedì 31 luglio, a Borgo Vercelli, sullo svincolo di via Tornielli della Tangenziale, in direzione Villata.

Due autovetture sono state coinvolte in uno scontro frontale e una delle due, ibrida, ha preso fuoco dopo l'impatto. Sull'incidente, avvenuto intorno alle 20, sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla Centrale di Vercelli: all'arrivo, gli occupanti delle auto erano già usciti in autonomia dai rispettivi mezzi. Sono stati assistiti e soccorsi fino all'arrivo dei sanitari e, in contemporanea, il personale di viale dell'Aeronautica si è occupato di domare l'incendio mediante l' utilizzo di acqua e sciumogeno evitando il propagarsi delle fiamme alla vegetazione limitrofe.

La ricostruzione della dinamica dell'incidente è affidata alla Polizia, che si è occupata anche della gestione della viabilità.