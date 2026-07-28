Cede la condotta fognaria in via Monte di Pietà. Necessari lavori urgenti

Intervento urgente e indifferibile di rifacimento della condotta fognaria, da domani, in via Monte di Pietà, dopo che il cedimento della condotta ha provocato lo sversamento di liquidi all'interno della cabina elettrica di media tensione che alimenta il quartiere. «La situazione - spiegano dal Comune - richiede l’intervento immediato per mettere in sicurezza l'area ed evitare conseguenze alla rete elettrica».

Per questo, il Comune ha attivato con tempestività una ditta specializzata che inizierà i lavori già nella mattinata di domani, mercoledì 29 luglio. Il cantiere, stando al crono-programma, dovrebbe concludersi entro e non oltre sabato 1° agosto.

Le operazioni interesseranno il tratto compreso tra il teatro Civico e via Frova che resterà chiuso. Per consentire gli scavi e garantire la totale sicurezza, per tanto, arrivando da via Verdi, all’incrocio con via Monte di Pietà, sarà obbligatorio svoltare a sinistra e poi subito a destra in via Sant’Antonio. Chi percorrerà via Monte di Pietà, arrivando da via Galileo Ferraris, avrà l’obbligo di svoltare a sinistra in via Sant’Antonio.

L'Amministrazione è consapevole dei possibili disagi che la chiusura comporterà, «ma l'intervento non è assolutamente rinviabile: la priorità - interviene l’assessore Paolo Campominosi - è mettere in sicurezza l’infrastruttura ed eliminare la criticità che coinvolge l'alimentazione elettrica».

Il Comune invita cittadini, attività commerciali e organi di informazione a diffondere questa comunicazione perché tutti siano tempestivamente informati delle modifiche alla viabilità e possano organizzare gli spostamenti riducendo i disagi.

