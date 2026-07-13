A Villa Sereno debutta l'Oasi del Fresco

Debutta oggi, lunedì 13 luglio, l'"Oasi del fresco", un servizio gratuito organizzato dal Comune per offrire agli anziani un luogo sicuro, accogliente e climatizzato durante le ore più calde della giornata.
L'iniziativa sarà al centro di incontro per anziani Villa Sereno, in via Sereno 7, e sarà aperta tutti i giorni, dalle 14 alle 18, con accesso totalmente gratuito fino al termine dell’emergenza caldo.
Nell’Oasi del Fresco ci saranno locali interamente climatizzati e confortevoli, punti di idratazione con acqua e bibite fresche, oltre alla possibilità di partecipare ad attività ricreative e di socializzazione. «Così facendo - dicono il sindaco, Roberto Scheda, e l’assessore alle Politiche sociali, Valeria Simonetta - favoriremo importanti momenti di incontro e contrasteremo, al tempo stesso, il rischio di isolamento che spesso accompagna i periodi di forte calura».
L’iniziativa, curata a livello tecnico dal geometra Massimo Sarasso e supportata dal dirigente delle Politiche sociali, Alessandra Pitaro, si inserisce nelle concrete azioni di prevenzione dall'Amministrazione per fronteggiare l'emergenza climatica, ponendo particolare attenzione alla salute e al benessere delle persone più fragili. Già da diversi giorni è anche attivo il numero 𝟑𝟑𝟏 𝟓𝟔𝟎𝟐𝟗𝟎𝟗, al quale è possibile rivolgersi, 24 ore su 24, per segnalare situazioni di bisogno, richiedere assistenza, ricevere informazioni e ottenere supporto tempestivo.
«Di fronte a fenomeni climatici sempre più intensi - riprende Scheda - il dovere delle istituzioni è quello di predisporre risposte concrete e tempestive». Simonetta fa notare come «l’Oasi del Fresco è il luogo di protezione e di comunità: uno spazio nel quale i nostri anziani potranno trovare sollievo dal caldo, assistenza, serenità e occasioni di relazione. La vicinanza alle persone passa anche attraverso gesti semplici, capaci di incidere sulla qualità della vita».
Il Comune chiede l’aiuto di famiglie e cittadini per diffondere il più possibile questa informazione perché il maggior numero possibile di persone possa beneficiare di questa opportunità durante il periodo estivo.
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Attualità | 13 luglio 2026, 08:28
A Villa Sereno debutta l'Oasi del Fresco
Climatizzatori, distributori d'acqua e attività di intrattenimento per combattere caldo e solitudine
Debutta oggi, lunedì 13 luglio, l'"Oasi del fresco", un servizio gratuito organizzato dal Comune per offrire agli anziani un luogo sicuro, accogliente e climatizzato durante le ore più calde della giornata.