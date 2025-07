Schianto contro il guard rail: due feriti a Desana

Due persone sono rimaste ferite in un incidente motociclistico autonomo avvenuto domenica, intorno alle 13, all'altezza della rotonda di ingresso a Desana, provenendo da Vercelli. Per cause al vaglio dei Carabinieri il conducente del motociclo ha perso il controllo, del mezzo, finendo contro il guard rail.

Per soccorrere le due persone che erano a bordo, rimaste ferite, è stato necessario far intervenire le squadre dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli insieme a quella del distaccamento Volontario di Trino: i Vigili del Fuoco grazie all'utilizzo di tecniche Speleo Alpino Fluviale hanno raggiunto i due malcapitati, finiti fuori strada, prestando loro un primo soccorso che ha consentito di trasportarli poi in una zona di sicurezza. Per uno dei due è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, mentre l'altra persona ferita è stata trasportata all'ospedale di Vercelli con l'ambulanza del 118.