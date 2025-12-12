Convince anziano a pagare 100 euro per un falso danno alla carrozzeria dell'auto

Mercoledì scorso i Carabinieri della Stazione di Candia Lomellina, al termine di attività investigativa, hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, un 36enne, con precedenti, responsabile del reato di truffa aggravata.

L’attività d’indagine è sorta a seguito della querela presentata da un 84enne del posto. La vittima ha raccontato ai Carabinieri che lo scorso 22 ottobre, nel percorrere via Mazzini di Langosco a bordo del proprio veicolo, ha avvertito un colpo provenire dall’esterno dell’automobile. A quel punto un’altra auto si è affiancata al suo veicolo e il conducente l’ha invitato a fermarsi. Il truffatore ha mostrato un danneggiamento sulla propria carrozzeria, riuscendo così a convincere l'anziano che fosse responsabile del presunto danno. Sfruttando la situazione, il malvivente ha persuaso la vittima a risolvere la questione direttamente, senza coinvolgere le assicurazioni, e ha richiesto una somma di 100 euro in contanti come risarcimento. Purtroppo, il danno era stato soltanto un espediente per raggirare l'anziano automobilista, il quale ha quindi consegnato il denaro al truffatore.

Grazie alla denuncia sporta presso il Comando Arma locale, i Carabinieri hanno potuto avviare tempestivi accertamenti. Le indagini hanno permesso di raccogliere dettagli significativi riguardo al veicolo utilizzato dal truffatore, fino ad arrivare all'identificazione dell'autore del raggiro. La vittima, dopo aver visionato un fascicolo fotografico, ha riconosciuto il 36enne come l'uomo che lo aveva truffato, permettendo così ai Carabinieri di procedere con la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia.