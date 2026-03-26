Centauro ferito nello scontro con un'auto

Frontale tra una moto e un'auto, nella serata di mercoledì 25 marzo, in corso XXV Aprile a Santhià. Lo scontro è avvenuto intorno alle 19,40: per i soccorsi è stata allertata una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento volontario di Santhià, intervenuta all'angolo con via Pascoli per i soccorsi del caso.

All'arrivo il personale sanitario stava già occupandosi del motociclista, mentre il conducente dell’autovettura risultava illeso. I Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e di collaborare con il personale sanitario nel prestare le prime cure al motociclista: sulla ricostruzione della dinamica procedono i Carabinieri di San Germano e i colleghi di Vercelli.