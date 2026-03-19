Scontro tra due auto: ci sono dei feriti

Incidente, sulla sp 11 a Borgo Vercelli, intorno alle 9 di giovedì mattina. Due le auto coinvolte, una delle quali finita fuori strada, ribaltata su un fianco. Per i soccorsi, insieme a due ambulanze e alle pattuglie della Polizia è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli.

All’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco sul posto le persone coinvolte erano già fuori dalle rispettive vetture e affidati alle cure dei sanitari che si sono occupati di trasportarli in ospedale per le cure e accertamenti del caso. Il personale di Viale dell'Aeronautica si è invece occupato della messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell'area interessata.