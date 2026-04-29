Bar di Roasio nel mirino dei ladri, poi la fuga con l’auto che non si ferma all’alt: Carabiniere investito

Aggiornamento ore 10.40

Emergono ulteriori dettagli circa il furto avvenuto nella notte tra domenica 17 e lunedì 28 aprile. A finire nel mirino dei ladri il Bar Sport di Roasio, situato a pochi chilometri dal confine con il Biellese. Stando alle prime informazioni raccolte, sarebbero stati rubati tabacchi, denaro e diversi gratta e vinci per un valore in fase di quantificazione.

Inoltre, secondo le ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, sarebbero stati scoperti dai Carabinieri di Borgosesia, giunti sul posto insieme ai colleghi della Compagnia di Cossato: in quell’istante, due uomini sarebbero fuggiti a piedi nella boscaglia circostante mentre un altro, a bordo di un’auto, non si sarebbe fermato all’alt dei Carabinieri e avrebbe urtato uno dei militari presenti (di Cossato) ferendolo ad un piede.

Sono ora in corso i dovuti accertamenti per dare un volto ai presunti autori del furto: il mezzo utilizzato per la fuga, ritrovato poco distante, sarebbe risultato rubato.

Il fatto

Tentata spaccata intorno alle ore 5:00 di oggi, martedì 28 aprile, a Roasio. Secondo le prime informazioni, sul posto sarebbero intervenuti i Carabinieri.

Stando a quanto emerso, tre persone sarebbero coinvolte: due si sarebbero date alla fuga a piedi nei boschi, mentre una terza si sarebbe allontanata in auto. Durante la fuga, sembra che il conducente abbia investito un carabiniere.

Ancora incerte le dinamiche dell'accaduto e ulteriori dettagli emergeranno nelle prossime ore. Seguiranno aggiornamenti in merito.