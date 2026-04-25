Cade in un dirupo lungo il sentiero di Otro - foto e video

Complessa operazione di soccorso, intorno alle 12 di sabato 25 aprile, lungo il sentiero che conduce alla caldaie del torrente Otro, sopra Alagna. Un escursionista si è infortunato cadendo in un dirupo ed è rimasto bloccato in attesa di soccorsi. Per trarlo in salvo si sono mobilitati la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo, l'elicottero dei Vigili del Fuoco Drago VF72 del reparto volo di Torino, gli operatori del soccorso Alpino della Guardia di Finanza e con i volontari del soccorso Alpino.

Il recupero dell'infortunato, in prima battuta stabilizzato in loco dopo le necessarie cure, è stata eseguito dal personale medico dall'elisoccorso di Borgosesia tramite un operatore che si è calato con il verricello, visto il contesto impervio. L'uomo è poi stato tratto in salvo e portato in ospedale per gli accertamenti del caso.