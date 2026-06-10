Santhà: non si fermano all'alt dei carabinieri. Presi, avevano cocaina e eroina

Nel pomeriggio del 5 giugno, a Santhià, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato due uomini – un cittadino italiano di 48 anni e un cittadino straniero di 29 anni, entrambi gravati da precedenti di polizia – ritenuti responsabili di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nell'ambito di un servizio mirato al contrasto del traffico di droga, i militari operanti hanno individuato un'autovettura sospetta in un'area rurale. Il conducente del veicolo ha ignorato l'alt intimato dalla pattuglia e si è dato alla fuga ad alta velocità lungo una strada sterrata. Durante il breve inseguimento, i Carabinieri hanno notato il lancio di un involucro dal finestrino del mezzo, successivamente bloccato. La perlustrazione dell'area ha permesso di recuperare il pacchetto, all'interno del quale sono stati rinvenuti 22,00 grammi di cocaina e 36,14 grammi di eroina.

Le successive perquisizioni personali e veicolari hanno portato al sequestro di un bilancino elettronico di precisione e della somma contante di 185,00 euro, ritenuta provento dell'attività illecita. Si precisa che, essendo il procedimento nella fase delle indagini preliminari, i soggetti indagati devono ritenersi presunti innocenti fino a un eventuale accertamento definitivo di colpevolezza con sentenza irrevocabile.