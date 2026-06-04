Scontro auto furgone: conducente ferito

Incidente, intorno alle 20,30 di mercoledì, a San Germano. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, un'auto e un furgone sono entrati in collisioni mentre percorrevano la provinciale che attraversa il centro abitato.

Per i soccorsi è intervenuta, insieme a Carabinieri e ai sanitari del 118, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli che si è occupata della messa in sicurezza della vettura, alimentata a GPL, e del furgone. L' unico conducente rimasto ferito era già fuori dall'abitacolo e affidato alle cure dei sanitari.