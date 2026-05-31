Fermati in auto con due chili di hashish, ventenni in arresto

Altri arresti per droga lungo le autostrade che attraversano il territorio vercellese. Nei giorni scorsi, una pattuglia della sezione polizia stradale di Novara Est, in servizio sulla A4 Torino-Milano ha fermato, all'altezza dello svincolo di Borgo d'Ale, in direzione Milano, un'auto sulla quale viaggiavano un 21enne e un 23 enne residenti a Torino.

Dai primi controlli è emerso che il conducente stava guidando senza aver conseguito la patente, ma solo il foglio rosa. L'odore di hashish percepito all'interno dell'abitacolo ha poi portato il personale della Stradale a effettuare ulteriori controlli che hanno permesso di ritrovare due chili di droga nascosti nel bagagliaio: hashish destinato a rifornire le piazze di spaccio del milanese. Per i due giovani sono scattagi gli arrestati e il trasferimento nel carcere di Vercelli.