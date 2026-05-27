«Via Livorno Ferraris: attraversamenti rialzati e rallentatori per la sicurezza di pedoni e ciclisti»

Afvs - Associazione Familiari e Vittime della Strada ha trasmesso una formale segnalazione alla Provincia di Vercelli, nonché al Comune di Bianzè e alla Prefettura di Vercelli, in merito alle criticità rilevate lungo il tratto urbano della SP3 – via Livorno Ferraris. L’iniziativa nasce a seguito di un’attenta analisi del tratto stradale e dei sinistri avvenuti negli ultimi anni, e in particolar modo in seguito al tragico incidente mortale del 10 dicembre scorso che ha coinvolto l’89enne Cesarino Saluzzo. «La situazione richiede un intervento urgente e strutturato per la tutela della sicurezza di tutti gli utenti della strada», sottolinea Afvs.

Il lavoro svolto dall’Area Legale dell’Associazione ha permesso di evidenziare alcune problematiche infrastrutturali che contribuiscono ad aumentare il rischio di incidentalità, in particolare legate alla gestione della velocità e alla mancanza di adeguati dispositivi di moderazione del traffico nel tratto interessato. Nella comunicazione inviata agli enti competenti, l’Associazione ha inoltre richiesto l’avvio di una revisione complessiva della sicurezza del tratto stradale e la valutazione di interventi mirati, come attraversamenti pedonali rialzati, sistemi di moderazione della velocità e soluzioni di “porta d’ingresso” al centro abitato.

«Il nostro intervento non è solo una segnalazione formale, ma un’azione concreta di attenzione al territorio e alla sicurezza delle persone. L’obiettivo è prevenire ulteriori tragedie attraverso soluzioni tecniche efficaci e tempestive», sottolinea l’Afvs, ribadendo il proprio impegno costante sul territorio e la volontà di collaborare con le istituzioni per promuovere una cultura della prevenzione e ridurre il numero degli incidenti stradali.

L’Associazione continuerà a monitorare la situazione, mantenendo alta l’attenzione fino all’adozione di misure concrete di messa in sicurezza.