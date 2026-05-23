Torna la Fiera di maggio (Domenica 24 e lunedì 25 maggio)

CONFESERCENTI annuncia l’arrivo della 44ª edizione della Fiera di Maggio, appuntamento annuale simbolo della vitalità economica del nostro territorio.

Quando: Domenica 24 e lunedì 25 maggio. L’evento aprirà domenica 25 maggio alle ore 8:00 in Viale della Rimembranza e si concluderà nella serata di lunedì.

Cosa Aspettarsi:

Bancarelle con prodotti d’artigianato provenienti da ogni parte del mondo

Ampia offerta in abbigliamento, oggettistica per la casa e manufatti artigianali

Specialità enogastronomiche e street food, capaci di deliziare i palati più esigenti

Centinaia di offerte che da sempre trasformano la Fiera in un motore per il commercio locale

Il Valore della Tradizione e del Commercio in Area Pubblica: “Organizzata da ANVA Confesercenti con il patrocinio del Comune di Vercelli, la Fiera di Maggio rappresenta non solo un momento di aggregazione e di rinforzo del tessuto economico cittadino, ma anche un pilastro per la vitalità del commercio su area pubblica,” dichiara Miriam Leone, Presidente di Confesercenti Vercelli. “Il commercio su area pubblica è il motore che vivacizza la nostra città, creando spazi di incontro, stimolando l’attività commerciale e contribuendo significativamente al rilancio dell’economia locale. Questa edizione, in linea con la tradizione degli anni passati, conferma l’importanza di un evento che valorizza e sostiene il cuore pulsante della nostra comunità.”

Un Invito alla Partecipazione: Mantenendo intatta la formula vincente degli anni precedenti, l’edizione 2026 punta a garantire un evento di rilevante impatto sul territorio, favorendo l’incontro diretto tra imprese, artigiani e il pubblico, in un’atmosfera cordiale e familiare.

Per informazioni: Confesercenti Vercelli – 349.1668694 (solo whatsapp) – Email: g.miriamleone@gmail.com

Vi aspettiamo per celebrare insieme questo tradizionale appuntamento che ogni anno rafforza il legame tra la nostra comunità e il commercio locale!