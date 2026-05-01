Foro di Vercelli in lutto: è morto l'avvocato Francesco Pollini

Lutto nel foro vercellese per la morte di Francesco Pollini, avvocato civilista, esperto di diritto societario, diritto di famiglia e diritto del lavoro, che, per oltre 30 anni, ha lavorato nelle aule vercellesi come socio dello studo Casalini - Pollini. Classe 1963, originario di Mortara, dopo essersi lauretato con 110 e lode all’Università Statale di Milano, Pollini aveva fin da subito intrapreso la carriera legale. Patrocinante in Cassazione, esperto di assistenza in sede giudiziale e stragiudiziale, Pollini, sebbene da tempo affrontasse la malattia che ha poi avuto il sopravvento, è rimasto attaccato al lavoro, alle passioni per lo sport e agli affetti fino agli ultimi giorni.

A ricordarne l'attività professionale e umana è una nota del presidente dell'Ordine degli Avvocati, Roberto Rossi: «Il Foro di Vercelli piange la scomparsa di un collega di altissimo valore e preparazione, sconfitto prematuramente da una malattia affrontata con la riservatezza con lo contraddistingueva. Civilista di rara preparazione, redigeva atti che ben rappresentavano la sua figura professionale di avvocato serio e preparato, rispettato da giudici e colleghi. In questo triste momento l'Ordine degli Avvocati si stringe alla famiglia e al suo collega e socio di studio, avvocato Aldo Casalini».