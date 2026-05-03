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Cronaca | 03 maggio 2026, 15:14

Auto in fiamme sulla A26 a Borgo Vercelli

Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattina di domenica

Intorno alle 6 della mattina di domenica 3 maggio una squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli è intervenuta sulla autostrada A26 Genova - Gravellona Toce al km 114 nel comune di Borgo Vercelli per un incendio autovettura. All'arrivo, i Vigili del Fuoco hanno trovato l'occupante già fuori dall' abitacolo quindi hanno provveduto alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza dell' area interessata. Presenti gli agenti della Polizia Stradale e personale dell'autostrada per la gestione della viabilità.

redaz

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