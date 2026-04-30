Presidio in piazza Cavour alle 18 per la Global Sumud Flotilla intercettata da Israele

Global Sumud Flotilla INTERCETTATA STANOTTE da Israele, davanti alla Grecia, prima delle coste di Creta, distante oltre 600 miglia marittime dalla costa palestinese. Gli equipaggi presi in ostaggio.

Insieme per Gaza Vercelli invita tutti i cittadini a scendere in piazza per dire una volta per tutte che tutto ciò è inaccettabile, che il Diritto Internazionale vige per tutti gli Stati, che la violenza e la prevaricazione non sono più tollerabili.

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Un abbordaggio in acque internazionali, a centinaia di miglia nautiche da Israele. I soldati israeliani hanno intercettato questa notte la Global Sumud Flotilla al largo dell'isola di Creta, sulla rotta per Gaza, ma molto lontano dalla destinazione. La spedizione umanitaria era diretta verso la Striscia di Gaza per sfidare il blocco navale e l'assedio all'enclave palestinese, devastata da oltre due anni di bombardamenti e carestia.

Si tratta di pirateria. I governi devono agire ora per proteggere la Flotilla e ritenere Israele responsabile di queste flagranti violazioni del diritto. In tutta ITALIA sono state organizzate manifestazioni di solidarietà a sostegno dei volontari, ma soprattutto a difesa dell’Europa…

“Le barche erano in navigazione in acque internazionali, nemmeno arrivate all'altezza di Creta, quindi direi in Europa sostanzialmente”, ha dichiarato Maria Elena Delia, portavoce della Global Sumud Flotilla. Fino a quando potremo tollerare che l’esercito israeliano agisca indisturbato in tutto il Mediterraneo con azioni di vera e propria pirateria, senza che nulla intervenga a ristabilire e affermare la Legge e il Diritto internazionale?

“Che cos'altro dovrebbe accadere per cominciare a mettere in campo degli strumenti, come ad esempio delle sanzioni, nei confronti di un governo, come quello israeliano, che sta commettendo atti di questo tipo in una sostanziale impunità?” ha proseguito ancora Maria Elena Delia.