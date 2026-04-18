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Cronaca | 18 aprile 2026, 08:49

Sfondano la porta e rubano il televisore nuovo

Danni (e amarezza) per l'effrazione nella sede di Liberi di Scegliere

Sfondano la porta e rubano il televisore nuovo

Effrazione e furto nella sede dell'associazione "Liberi di Scegliere". Qualcuno, dopo aver forzato e spaccato la porta di ingresso nello spazio che l'associazione utilizza come sede operativa, ha portato via un televisore da 55 pollici che l'associazione aveva acquistato per offrire a ragazzi e adulti che frequentano i laboratori e le attività organizzate dalla onlus alcuni momenti di relax. «Un mese fa lo si era acquistato proprio su richiesta stessa degli ospiti, e ora ci sono rimasti solo lo scatolone e una porta distrutta da cambiare», commentano amaramente i vertici dell'associazione.

redaz

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