Masserizie in fiamme all'esterno di un capanno

Incendio di masserizie, nel pomeriggio di sabato, all'esterno di un capanno alla periferia di Trino, in direzione Camino.

Dopo le 17,30 squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla Centrale di Vercelli e dal Distaccamento Volontario di Trino, sono intervenute per evitare che il rogo, che aveva già interessato la copertura della baracca si estedesse ulteriormente.

Non ci sono feriti da segnalare, mentre i Carabinieri della Stazione di Trino, presenti per i rilievi del caso, stanno accertando le cause dell'incendio.