Schianto tra Santhià e Carisio, morto il conducente di un camion

AGGIORNAMENTO

Si chiamava Andrea Trizzino, aveva 63 anni ed era residente a Brusnengo, l’autotrasportare morto sulla strada Provinciale 3 tra Carisio e Santhià. Lo hanno estratto dal suo abitacolo, ormai senza vita, le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e quella del distaccamento volontario di Santhià facendo ricorso all'utilizzo di attrezzature oleodinamiche per forzare le lamiere accartocciate dall'urto. L'uomo lavorava nel settore dell'autotrasporto con il fratello.

IL FATTO

Schianto mortale, nella mattina di lunedì, sulla strada provinciale 3 tra Carisio e Santhià, poco oltre il passaggio a livello, in corrispondenza della riseria.

Nello scontro ha coinvolto due mezzi pesanti, avvenuto intorno alle 9,15, una persona ha perso la vita, mentre un uomo di 54 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Vercelli.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti un'ambulanza del 118 e l'elisoccorso: la strada è stata chiusa per consentire soccorsi, rilievi e rimozione dei mezzi incidentati e non ci sono, al momento, previsioni sull'orario di riapertura al traffico. Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono affidati ai Carabinieri, intevenuti insieme ai Vigili del Fuoco e al personale incaricato per la rimozione dei mezzi. Al momento, il nome della vittima non è stato reso noto.