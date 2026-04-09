Quarona: fiamme sulla montagna verso il laghetto di Sant'Agostino

Momenti di paura, nella notte, sopra Quarona, per un incendio divampato nella zona dell'ex agriturismo Gambis, sulla carrozzabile che porta alla cava verso il laghetto di Sant’Agostino. Le fiamme sono state spente grazie all’immediato intervento delle squadre Aib valsesiane e novaresi e dei Vigili del fuoco, ma nella zona si stanno completando le operazioni di messa in sicurezza, motivo per cui l'amministrazione comunale chiede di evitare di recarsi nell'area.

«È stato fatto un ottimo lavoro che ha permesso di bloccare quello che sarebbe potuto diventare un inferno - scrive il sindaco Francesco Pietrasanta - Grazie di cuore ai volontari Aib, ai Vigili del fuoco e a tutti coloro che hanno segnalato tempestivamente l’incendio. Grazie in particolare all’Ispettore generale dell’Aib regionale Corrado Busnelli, che in queste ore sta coordinando molti incendi col massimo della efficacia e dell’efficienza. Grazie anche all’ispettore provinciale dell’Aib Laura Guala che non sta mollando un secondo. Siamo fortunati ad avere così tanti angeli custodi che ci proteggono dal fuoco. Oggi verrà monitorato il sito quaronese per evitare che possa riprendere a bruciare».